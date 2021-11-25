الداخلية تكرم المتفوقين دراسياً من أبناء شهداء الشرطة

كتب محمود عبد الراضي

نظمت الإدارة العامة للعلاقات الإنسانية تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ورعاية أسر شهداء ومصابى الشرطة بقطاع الإعلام والعلاقات إحتفاليات لتكريم أبناء الشهداء المتفوقين فى كافة المراحل الدراسية، بحضور عدد من قيادات الوزارة وعدد من الفنانين، تم خلالها نقل تحيات وتقدير وزير الداخلية وجميع أعضاء هيئة الشرطة، وتقديم أخلص معانى التقدير والإعتزاز لجميع أسر وأبناء شهدائنا الأبرار من رجال الشرطة الذين سطروا بدمائهم الذكية صفحة خلود فى سجل التضحيات لتبقى ذكراهم أبد الدهر راية تعلن بجلاء أنه لا تفريط فى حق أمن الوطن وسلامة مواطنيه، حيث تم تكريم أبناء الشهداء والمتفوقين منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس التفوق الدراسى للأول فى كل مرحلة تعليمية .

وكان لتلك الاحتفاليات بالغ الأثر فى نفوس أسر وأبناء الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم وإعتزازهم بذلك التكريم الذى يُعد إمتداد لتكريم آبائهم من شهدائنا الأبرار الذين دافعوا عن الحق لكى يأمن الجميع .

يأتى ذلك تخليداً ووفاءً وعرفاناً لتضحيات شهداء الوطن وأبنائه الأبرار من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم ودمائهم الغالية أثناء تأدية واجبهم الوطنى فى سبيل الدفاع عن تراب وطنهم العزيز وأمن شعبه.