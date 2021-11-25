اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:23 م
أكرم القصاص
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الداخلية تضبط جرائم اتجار بالعملة ونصب واحتيال وتزوير محررات رسمية.. فيديو

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م
الداخلية تضبط جرائم اتجار بالعملة ونصب واحتيال وتزوير محررات رسمية.. فيديو حملات امنية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والاستيلاء على المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية.
 
 


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