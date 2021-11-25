الرئيسية حوادث الداخلية تضبط جرائم اتجار بالعملة ونصب واحتيال وتزوير محررات رسمية.. فيديو الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 م حملات امنية - ارشيفية كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء واصلت وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والاستيلاء على المال العام والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية. جرائم اموال نصب احتيال حوادث الداخلية اخبار الداخلية تزوير المحررات الرسمية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة تجديد حبس عاطلين بتهمة النصب على المواطنين بزعم حيازتهما قطعا أثرية الأحد، 21 نوفمبر 2021 02:15 م تجديد حبس عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالإسكندرية الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:46 ص تجديد حبس سيدة 15 يوما بتهمة النصب على المواطنين في مدينة نصر السبت، 20 نوفمبر 2021 05:12 م حبس عاطل بتهمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين في الإسكندرية الجمعة، 19 نوفمبر 2021 06:02 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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