اليوم السابع
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الداخلية تحرر محاضر لـ8758 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:11 ص
الداخلية تحرر محاضر لـ8758 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية من كورونا ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط عدد (8758) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8726) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (32) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (888) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (228) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (1355) شيشة.

 

جاء ذلك في فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 


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