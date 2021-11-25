الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة ملاكى فى الغربية دون إصابات

الغربية محمد طارق

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الغربية من السيطرة علي حريق نشب داخل سيارة ملاكي بنطاق دائرة قسم أول المحلة الكبري، دون وقوع إصابات بشرية .





تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة كوبري المشحمة التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبري باندلاع حريق كثيف داخل سيارة ملاكي ونجاة سائقها قبل امتداد النيران اليه .

وعلي الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء الي مكان البلاغ وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع اي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.











