الحكومة الفرنسية تعتزم الإعلان اليوم عن خطوات جديدة لاحتواء فيروس كورونا

باريس أ ش أ

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سوف تعلن، اليوم الخميس، عن خطوات جديدة لاحتواء فيروس "كورونا".

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية، عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال - قوله إن إجراءات احتواء فيروس كورونا الجديدة ستعلن فى فرنسا غدًا الخميس.

وأضاف اتال أن الحكومة ستعزز تدابير التباعد الاجتماعى وتسريع حملة التطعيم وسط ارتفاع فى عدد حالات الإصابة.

وذكرت الشبكة أنه من المرجح أيضًا أن يتم تشديد اللوائح الخاصة باستخدام تصريح الصحة المتعلق بكورونا.

وحذّر المسئول الفرنسى من أن حالة انتشار فيروس "كورونا" فى فرنسا من المرجح أن تزداد سوءً خلال الأيام المقبلة.