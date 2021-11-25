اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الفرنسية تعتزم الإعلان اليوم عن خطوات جديدة لاحتواء فيروس كورونا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:30 ص
الحكومة الفرنسية تعتزم الإعلان اليوم عن خطوات جديدة لاحتواء فيروس كورونا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها سوف تعلن، اليوم الخميس، عن خطوات جديدة لاحتواء فيروس "كورونا".

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية - فى نشرتها باللغة الإنجليزية، عن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال - قوله إن إجراءات احتواء فيروس كورونا الجديدة ستعلن فى فرنسا غدًا الخميس.

وأضاف اتال أن الحكومة ستعزز تدابير التباعد الاجتماعى وتسريع حملة التطعيم وسط ارتفاع فى عدد حالات الإصابة.

وذكرت الشبكة أنه من المرجح أيضًا أن يتم تشديد اللوائح الخاصة باستخدام تصريح الصحة المتعلق بكورونا.

وحذّر المسئول الفرنسى من أن حالة انتشار فيروس "كورونا" فى فرنسا من المرجح أن تزداد سوءً خلال الأيام المقبلة.

 


الحكومة الفرنسية

فرنسا

ماكرون

أخبار فرنسا

احتواء فيروس كورونا

انتشار كورونا

قيود كورونا

كورونا في فرنسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة