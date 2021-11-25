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توافد الناخبون الجزائريون بالمناطق النائية من البدو الرحل، على مكاتب التصويت المتنقلة المخصصة لهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية.

كانت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت، اليوم، على مستوى المكاتب المتنقلة التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 72 ساعة من الاقتراع الكامل المقرر يوم السبت القادم، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات. وتجري هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة و بتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا؛ وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

يذكرأن، تختتم الحملة الانتخابية الخاصة بمرشحى الانتخابات المحلية الجزائرية، المقرر عقدها فى 27 نوفمبر الجارى، منتصف ليل أول أمس الثلاثاء (صباح الأربعاء)، لتبدأ مرحلة الصمت الانتخابى الذى سيتواصل حتى يوم الاقتراع.

وينص قانون النظام الانتخابى الجزائرى فى مادته الـ 73 على قيام المرشحين بحملاتهم الدعائية "قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهى قبل 3 أيام من تاريخ إجرائه".

وعند انتهاء الفترة المحددة لهذه الحملة، يبدأ الصمت الانتخابى الذى سيستمر إلى يوم الاقتراع، ويحظر استخدام أى وسيلة دعائية خلال هذه الفترة.

واستفاد مرشحو الانتخابات المحلية من حيز زمنى منصف فى جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية المرخص لها، وفقا لقواعد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الجزائر.