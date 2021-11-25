كانت عملية التصويت في الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت، اليوم، على مستوى المكاتب المتنقلة التي تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 72 ساعة من الاقتراع الكامل المقرر يوم السبت القادم، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتجري هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة و بتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا؛ وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.