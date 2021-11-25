اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:16 م
أكرم القصاص
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الجزائر: تواصل أعمال تصويت قاطنى المناطق النائية فى الانتخابات المحلية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:02 م
الجزائر: تواصل أعمال تصويت قاطنى المناطق النائية فى الانتخابات المحلية اقتراع _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/

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تواصلت أعمال التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية والخاصة بناخبى المناطق النائية والبدو الرحل لليوم الثانى على التوالى من خلال المكاتب المتنقلة، التى خصصتها لهم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

كانت عملية التصويت فى الانتخابات المحلية الجزائرية، قد انطلقت، أمس الأربعاء، على مستوى المكاتب المتنقلة التى تخص سكان المناطق النائية والبدو الرحل ببعض ولايات الجنوب، وذلك قبل 48 ساعة من الاقتراع الكامل، المقرر بعد غد السبت، طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات.

وتجرى هذه الانتخابات لاختيار أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لفترة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبى على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي، حيث تم تقدير عدد الناخبين بـ 23 مليونا و717 ألفا و479 ناخبا، وفقا للأرقام الرسمية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية.

 


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