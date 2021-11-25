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الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية "الماك"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:51 م
الجزائر: القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية "الماك" الشرطة الجزائرية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الأجهزة الأمنية الجزائرية، اليوم الخميس، القبض على المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية "الماك".

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصدر أمني، بأن الإرهابي المقبوض عليه يدعى "مالا يوغرطة"، وله مسمى حركي "يوبا"، وهو مكلف بالاتصال بالمنظمة الارهابية "الماك" ، والمقيم بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو (100 كم شرقي الجزائر العاصمة).

وبحسب المصدر الأمني، جرى القبض على الإرهابي بمدينة عين الترك بساحل وهران (على بعد 432 كيلومترا عن الجزائر العاصمة)، وكان يعتزم مغادرة الأراضي الجزائرية سرا تجاه السواحل الإسبانية. 

يذكر أن مسمى منظمة "الماك" الإرهابية الانفصالية وهو اختصار بالفرنسية لـ"حركة تقرير مصير منطقة القبائل"، وهي منظمة غير قانونية في الجزائر وتم تصنيفها على أنها "إرهابية" في 18 مايو الماضي.

 


الجزائر

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