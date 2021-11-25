التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها عقب سقوط حائط عليها بالمنشأة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 25 سنة تقيم بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج على إثر سقوط حائط عليها، وتم نقل الجثة لمستشفى المنشأة المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشأة يفيد بحدوث انهيار لأحد الحوائط مبنى بالبلوك الأبيض مما نتج عنه إصابة ربة منزل والتى أودت بحياتها، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشأة المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى تولت التحقيق وأصدرت قراها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج بوصول ربة منزل 25 سنة وتقيم بناحية دائرة مركز المنشأة إلى المستشفي المركزي " جثة هامدة " ادعاء سقوط حائط عليها.

وبسؤال شقيقها عامل وزوجة شقيق زوجها ربة منزل ويقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكورة ببعض الأعمال المنزلية بحوش ملحق بمنزلها سقط عليها حائط مبني بالبلوك الأبيض مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ " ولا توجد شبهة جنائية فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى أصدرت قرارها السابق.