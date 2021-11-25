اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:40 م
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التدريب على النوم.. تقنية تمنع الاكتئاب لدى كبار السن المصابين بالأرق

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:00 م
التدريب على النوم.. تقنية تمنع الاكتئاب لدى كبار السن المصابين بالأرق الأرق عند كبار السن
كتبت فاطمة خليل

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كشفت دراسة جديدة أن التدريب على النوم يمنع الاكتئاب لدى كبار السن المصابين بالأرق، وأوضح الباحثون أن التدريب على النوم السلوكي المعرفي، والذي يعلمك كيفية التخلص من العادات السيئة من أجل تهيئة عقلك وجسمك لنوم جيد ليلاً، يساعد على منع الاكتئاب، بحسب موقع "CNN" الأمريكى.

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وقالت ويندي تروكسيل، أخصائية النوم وعالمة سلوكية كبيرة في جامعة مؤسسة RAND الأمريكية، إن نتائج الدراسة "مهمة للغاية" لأن الاكتئاب الشديد شائع جدًا بين كبار السن و"مرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي والإعاقة والانتحار والوفيات لجميع الأسباب".

وقال مؤلف الدراسة الدكتور مايكل إروين، أستاذ الطب النفسي وعلوم السلوك الحيوي في مدرسة ديفيد جيفن للطب في جامعة كاليفورنيا، أن العديد من الدراسات كشفت أن الأرق هو عامل خطر رئيسي للاكتئاب، حيث يشكو ما يقرب من 30٪ إلى 50٪ من كبار السن من الأرق.

الارق عند كبار السن
الارق عند كبار السن

وأوضح إيروين إن البالغين في التجربة السريرية العشوائية الذين تلقوا علاجًا سلوكيًا إدراكيًا لأرقهم كانوا أقل عرضة مرتين للإصابة بالاكتئاب، مضيفًا أنه إذا استمر التعافي من الأرق لمدة ثلاث سنوات، وكان هناك انخفاض بنسبة 83٪ في احتمالية الإصابة بالأرق."

وأضاف إروين: "لقد أظهرنا أنه يمكننا في الواقع استهداف الأرق من خلال العلاج السلوكي المعرفي ومنع حدوث الاكتئاب."

كبار السن
كبار السن

الأرق عند كبار السن

علاج الارق عند كبار السن

كبار السن وعلاج الارق

علاج الارق

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