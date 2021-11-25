التحريات تكشف تفاصيل سرقة أجهزة كمبيوتر من مدرسة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تفاصيل وكشف ملابسات واقعة سرقة أجهزة حاسب آلى من إحدى المدارس بالجيزة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة من مدير إحدى المدارس - كائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة جهازDVR - 19 جهاز كمبيوتر من داخل المدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة أمين معمل الحاسب الآلى بالمدرسة محل البلاغ، عمه - مقيمان بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أقر الأول أنه قام بسرقة العديد من أجهزة الحاسب الآلى وخشية افتضاح أمره اتفق مع الثانى على دخولهما المدرسة وسرقة أجهزة أخرى واقتحام مكتب مدير المدرسة بقصد حرق دفاتر المدرسة وكسر المكاتب لإفتعال واقعة سرقة مجهولة.

كما أرشد الأول عن المسروقات، وأضاف ببيعه عدد 16 جهاز كمبيوتر "استولى عليها من قبل" ، طرف عميله أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وقد أمكن ضبطه والأجهزة.