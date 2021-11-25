التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك التأمينى 1200 جنيه يزيد بنسبة 15% سنوياً

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الحد الأدني لاجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعى يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلى 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية و بحضورعماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة و ممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر، وخلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمه و استمع الي بعض العقبات التي تواجه الشركات في اعمالهم و التي تتعلق بعمل الهيئة و أكد علي متابعتة المستمرة لأى عقبة قد تواجههم.

وأكد عوض، أن الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية، وأنه جار المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية، وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة و يسر، لافتا إلى أن الدولة قد وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التامين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 ، وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التامينية، سواء أكان صاحب عمل او مؤمن عليه وأصحاب المعاشات و المستفيدين، حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75%، دون أى تأثير علي قيم المعاشات لاي عامل بل إتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية، وصولا إلى أفضل العوائد الممكنة، والتى تنعكس بالإيجاب علي قيم المعاشات.

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك 1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، و تساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية.

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة، إلى أنه تيسيراً علي جميع أصحاب الاعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل استماره "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة www.nosi.gov.eg، وكذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة فى التأمين الإجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، والاستعلام عن بيانات " مركبه أو أكثر " للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب " مركبه أو أكثر " للمالك، والاستعلام عن بيانات رخصة مركبه ، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.