اليوم السابع
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البيت الأبيض: بايدن أجرى عملية جراحية فى القولون

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:13 ص
البيت الأبيض: بايدن أجرى عملية جراحية فى القولون جو بايدن الرئيس الأمريكى
كتب وكالات

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أعلن طبيب البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى أجرى عملية لاستئصال زوائد لحمية فى القولون، مشيرا إلى أن الورم من النوعية الحميدة، بحسب "روسيا اليوم".

 

وقال طبيب البيت الأبيض فى بيان إن ورم القولون الذى تمت إزالته الأسبوع الماضي، خلال عملية بالمنظار، "هو ورم حميد وبطيء النمو، لكنه قد يكون مرحلة سابقة لتشكل سرطان محتمل، مؤكدا أنه لا داعى لاتخاذ مزيد من الإجراءات فى الوقت الحالي.

 

ويبلغ بايدن 79 سنة من العمر، وهو أكبر من تولى رئاسة الولايات المتحدة فى تاريخها.

 

وعلى الرغم من استمرار التكهنات بشأن ما إن كان سيخوض انتخابات الرئاسة مجددا فى 2024، قال بايدن إنه يتوقع أن يقدم على ذلك، وسط تكهنات بأن كبر سنه قد يدفعه للتراجع.

 


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