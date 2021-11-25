البنك الدولى يحذر من أزمة وشيكة فى موارد العراق المائية

أ.ش.أ

أكد البنك الدولي، أن العراق قد يشهد انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في موارد المياه بحلول عام 2050 بسبب تغير المناخ، محذرا من تداعيات ذلك على النمو والتوظيف.

وقال ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي، في بيان اليوم الخميس، إنه "بدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجا من العراقيين".

وحذر من أنه بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10 في المئة إلى انخفاض بنسبة 20 في المئة في المياه العذبة المتاحة في العراق.

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المروية"، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد ينخفض بنسبة تصل إلى 4 في المئة، أي ما يعادل 6.6 مليار دولار، مقارنة بالعام 2016.

ولفت الى أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خصوصا في جنوب العراق .