البابا تواضروس يرسم 37 كاهنا للإسكندرية والقاهرة والأقصر وبلاد المهجر

كتب: محمد الأحمدى

صلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القداس الإلهي، صباح اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون وسام قداسته خلاله 37 كاهنًا جديدًا للخدمة بعدد من مناطق الكرازة المرقسية بمصر والخارج، بمشاركة 14 من أحبار الكنيسة ووكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.



جانب من سيامات الكهنة

وسيم الكهنة الجدد للخدمة بالإسكندرية والقاهرة والأقصر، فلكنائس الإسكندرية سيم كل من:

الشماس مينا نبيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والشهيدين مارمرقس ومارمينا، الأرض الجديدة باسم القس إيليا.

الشماس عاطف مسعود كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب، جناكليس باسم القس بيشوي.

الشماس أرساني ثروت كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والثلاثة مقارات، العجمي باسم القس دوماديوس.

الشماس سامي عاطف كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، غربال باسم القس كاراس

الشماس كيرلس جرجس كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة رافائيل والشهيد مارمينا، غيط العنب باسم القس أفرايم

الشماس جرجس مجدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا تكلاهيمانوت، الإبراهيمية باسم القس بموا.

الشماس أمير أنيس كاهنًا عامًا للخدمة في قطاع وسط الأسكندرية باسم القس جبرائيل.

الشماس فرج ممدوح كاهنًا عامًا للخدمة في قطاع غرب الأسكندرية باسم القس شاروبيم.

ولكنائس القاهرة سيم كل من:

الشماس عياد جرجس كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، مهمشة باسم القس مرقس.

الشماس مينا شاكر كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، الخلفاوي شبرا باسم القس داود.

الشماس هاني صبحي كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، القصيرين باسم القس يسطس.

الشماس دواد رؤوف كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، أرض الشركة باسم القس داود.

الشماس جاك القمص ميخائيل كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء، أرض الشركة باسم القس يوسف.

الشماس هاني عزيز كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، عزبة النخل باسم القس ميخائيل.

الشماس مايكل زكريا كاهنًا لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف، عزبة النخل باسم القس يوحنا

الشماس ميلاد تامر كاهنًا لكنيسة مارمرقس ومارلوقا، الهضبة الوسطى بالمقطم باسم القس لوقا.

الشماس عماد حنا كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، أرض الجنينة، الزاوية الحمراء باسم القس بولا.

الشماس عماد راجي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، أرض الجنينة، الزاوية الحمراء باسم مينا.

الشماس مينا صفوت كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، الواحة، مدينة نصر باسم القس فيلوباتير.

الشماس مينا نبيه كاهنًا لكنيسة الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، الواحة، مدينة نصر باسم القس أنتوني.

الشماس سامح حنا كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، زرائب عزبة النخل باسم القس يوأنس.

الشماس أنطونيوس جابر كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا، مدينة الأحلام، الزاوية الحمراء باسم القس كاراس.

الشماس مينا مجدي كاهنًا لكنيسة الشهيد مارمينا، مدينة الأحلام، الزاوية الحمراء باسم القس صموئيل.

الشماس مينا عبد الملاك كاهنًا لكنيسة القديس تيموثاوس، الزيتون الغربية باسم القس مينا.

الشماس مراد فوزي كاهنًا عامًا للخدمة بقطاع وسط القاهرة باسم القس أرسانيوس.

وللخدمة بالأقصر سيم كل من:

الشماس بيتر بشرى كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر باسم القس بيتر.

الشماس أنطون أنور كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر باسم القس بافلي.

الشماس ديفيد نبيل كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ باسم القس ديفيد.

الشماس مينا تواضروس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ باسم القس يوسف.

الشماس مدحت رشدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، الأقصر باسم القس لوقا

الشماس رأفت روماني كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر باسم القس كيرلس

الشماس مينا منتصر كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر باسم القس هدرا.

كما شارك القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وعدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان.



أعمال السيامة



البابا تواضروس الثانى



جانب من السيامات



رسامة الكهنة



سيامات الكهنة