الانتهاء من تبطين 47 ترعة بطول 207 كم بمحافظة سوهاج .. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن الانتهاء من تبطين 47 ترعة بطول 207 كيلو و200 متر، وذلك ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.





وأوضح محافظ سوهاج أن إجمالي عدد الترع المدرجة بخطة التبطين بنطاق المحافظة بلغ 178 ترعة، بإجمالي أطوال 547 كيلو و200 متر، لافتا إلى استمرار العمل والمتابعة في باقي المشروعات، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق.







الترع



المحافظ يتفقد تبطين الترع



تبطين 47 ترعة بسوهاج



تبطين 47 ترعة بسوهاج



تبطين 47 ترعة



تبطين الترع بسوهاج



تبطين الترع



جانب من الجولة



جانب من تبطين 47 ترعة بسوهاج



جانب من تبطين الترع بسوهاج



جانب من تبطين الترع



