الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 21 فلسطينيا فى الضفة الغربية

وقالت مصادر في القدس المحتلة، إن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطنا من بلدة "العيسوية" وهم: (محمد المصري، ومحمد عوني عطية، ومحمد شريتح، ومحمود سعدي الرجبي، ومحمد نعاجي، ولؤي أشرف محمود، ومحمد وليد محمود، وأحمد هيثم محمود، ومحمد هيثم مصطفى، وتيسير يوسف محيسن، وإسلام يوسف عبيد).

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين (محمد ورائد، نجلي الشهيد روبين عبد الرحمن زايد) من مخيم "قلنديا" للاجئين.

وفي طوباس، قال مدير نادي الأسير كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حامد مسلماني، بعد أن داهمت منزله في المدينة.

وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فلسطينيين من بلدة "صوريف" وهم: (أحمد إسماعيل غنيمات، وخالد القدسي غنيمات، وعلي سميح غنيمات، ومصعب الهور).

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، علاء الطشطوش من المنطقة الغربية من المدينة، ويوسف حمدان صالح من بلدة "عصيرة القبلية".. فيما اعتقلت أيضا الشاب ثائر عادل شواهنة من جنين.