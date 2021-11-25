الأمن العراقى يعلن العثور على مخزن أسلحة من مخلفات "داعش" فى سامراء

بغداد أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، العثور على مخزن للأسلحة من مخلفات داعش فى سامراء.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن "القطاعات الأمنية ضمن قيادة عمليات سامراء قامت بتفتيش المنطقة المحصورة بين منطقة تل الذهب ومنطقة السجلة"، مشيرة إلى أنه تم العثور على مخزن للأسلحة من مخلفات داعش الإرهابي.

وأضافت أن المخزن يحتوى على 4 قذائف مدفع 155 ملم، و7 سبحات تفجير، و50 صاعق تفجير، و50 فیش دوائر كهربائية تدخل فى صناعة العبوات الناسفة، و25 فيش خارجية حجم كبير، وتم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.