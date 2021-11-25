الأمم المتحدة: تقديم مساعدات غذائية لـ 13.7 مليون أفغانى منذ بداية 2021

كتبت : هند المغربي

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أن توزيع المساعدات وتقييم الاحتياجات مستمرة في جميع أنحاء أفغانستان مع التركيز على المساعدات الغذائية والنقدية والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، من خلال برنامج الدعم الموسمي على مستوى البلاد.

وأضاف البيان الاممي "وزع برنامج الأغذية العالمي مؤخرًا المواد الغذائية على ما يقرب من 45 الف شخص في مقاطعات قندز وبدخشان وتخار وبجلان لافتا الى ان حتى الآن هذا العام ، قدم برنامج الأغذية العالمي وشركاؤه مساعدات غذائية لـ 13.7 مليون شخص، بزيادة أكثر من أربعة ملايين شخص أكثر من عام 2020 بأكمله.

وأوضح البيان "في الأيام المقبلة ، سيتلقى حوالي 26 الف شخص ، بمن فيهم النازحون داخليًا في مقاطعتي دايكوندي وكابول ، الوقود والبطانيات والملابس للتدفئة والنقود من أجل النقل. يأتي ذلك بعد تقييم من قبل المنظمة الدولية للهجرة.

كما قدمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، من جهتها ، المساعدة الشتوية الأساسية لأكثر من 62 ألف نازح داخلي في الأسبوعين الماضيين وأفادت المنظمة الأممية انه تلقت خطة الاستجابة الإنسانية 671 مليون دولار من 869 مليون دولار المطلوبة.