الأرصاد تتوقع انعدام فرص سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

رامى محيى الدين

قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية الدكتورة منار غانم، إن اليوم نشهد طقسا معتدلا على كافة الأنحاء نهاراَ، وبارداً ليلاً، كما نشهد خلال الأيام القادمة استمرارا في استقرار الأحوال الجوية، ولا توجد فرصة لسقوط أمطار.

وأشارت في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، إلى أن مصر ستشهد أيضاً خلال الأيام القادمة، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة مع ظهور أشعة الشمس على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الطقس يكون خلال ساعات النهار معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، وأيضاً الوجه البحري، وجميع محافظات شمال الصعيد.

وأضافت: الطقس سيكون مائل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ولكن خلال ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس، يكون هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يكون الطقس بارد على جميع أنحاء الجمهورية.

وتابعت: لا توجد فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، حيث تكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية، منوهة إلى أنها قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية، والطرق السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية.