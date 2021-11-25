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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:39 م
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا وشبورة كثيفة والعظمى بالقاهرة 26 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن غدا الجمعة، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة:  القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

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