الأردن يطلب من رعاياه فى إثيوبيا المغادرة وتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر

كتب وكالات

دعت وزارة الخارجية الأردنية الأردنيين المقيمين فى إثيوبيا إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، وطالبتهم بمغادرة البلاد "فى أقرب فرصة" ، بحسب وكالة الانباء الرسمية الأردنية "بترا".

وقالت الوزارة فى بيان إنه ونظرا لتطورات الأوضاع الطارئة فى أثيوبيا "تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين الأردنيين المتواجدين فى أثيوبيا إلى توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والعمل على مغادرة البلاد بأقرب فرصة ممكنة".

وأهابت الوزارة بالأردنيين بعدم السفر إلى أثيوبيا خلال هذه الفترة.