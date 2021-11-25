استقالة رئيس أورنج العالمية لإدانته بإساءة استخدام أموال عامة خلال عمله بوزارة المالية الفرنسية

كتبت هبة السيد

أعلنت أورانج أن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى ستيفان ريتشارد قد تخلى عن دوره فى الشركة بعد إدانته من قبل محكمة الاستئناف في باريس بتهمة "التواطؤ فى إساءة استخدام الأموال العامة" بسبب أفعاله فى وزارة المالية الفرنسية منذ أكثر من 13 عامًا، فيما يُشار إليه على نطاق واسع باسم "Affaire Tapie" وفقا لما نقله موقع TelecomTV.

تمت إدانة ريتشارد وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ، وغرامة قدرها 50 ألف يورو: ونتيجة لذلك قدم استقالته ، والتي قبلها مجلس أورانج.

وسيستمر الفرنسي الذي تم تعيينه كرئيس تنفيذي لشركة Orange في مارس 2011 ، في منصبه حتى يوافق مجلس الإدارة على هيكل حوكمة جديد، ومن المقرر أن تتم الموافقة خلال الشهرين المقبلين.

أوضح متحدث باسم اورنج: "لقد اقترح ستيفان ريتشارد بالفعل منذ بضعة أشهر فصل دور رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ، وكانت عملية البحث عن رئيس تنفيذى جديد للمجموعة جارية بالفعل... هذا لا يزال هيكل الحوكمة الجديد بحاجة إلى المصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة وأصحاب المصلحة، وسيحدث ذلك بنهاية يناير 2022. "

شكر مجلس إدارة Orange رئيسها الحالى على "التزامه بقيادة Orange على مدى السنوات الـ 11 الماضية، من استعادة بيئة العمل المريحة بعد الأزمة الاجتماعية إلى تحويل Orange إلى مشغل متعدد الخدمات رائد فى أوروبا وإفريقيا. سيكون ستيفان قد ساهم بشكل كبير فى تاريخ المجموعة فى الأوقات المضطربة فى بعض الأحيان ويعمل دائمًا لصالح الشركة".

لكن فى نهاية المطاف أطيح بريتشارد من خلال الإجراءات التي اتخذت خلال فترة تورطه في السياسة الفرنسية منذ أكثر من عقد من الزمان.

انخفض سعر سهم اورنج بشكل طفيف للغاية بعد أنباء قرار المحكمة يوم الخميس ولم يتغير إلى حد كبير اليوم عند 9.89 يورو.

سيكون لدى مجلس إدارة اورنج القليل من الخيارات الموثوقة سوى قبول استقالة ريتشارد ، بغض النظر عن مدى رغبته في أن يظل في منصبه (وبما أنه كان رئيسًا لمدة 11 عامًا ، فقد كانت فترة طويلة جدًا في عالم طاولة الاتصالات العليا ، يبدو أنه كان يعتبر الشخص المناسب لهذا الدور ).

ولم يقتصر تأثير استقالة ريتشارد على شركة Orange فحسب ، بل إنه يشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد الصناعة GSMA.

ليس لدى الجمعية أي أخبار أو تعليق لمشاركتها على الفور ، لكن المتحدث باسمها يقول إنها تتوقع إصدار بيان في الأيام المقبلة ، مشيرًا إلى أن ريتشارد كان "رئيسًا داعمًا للغاية" خلال فترة ولايته (لقد كان رئيس GSMA منذ ذلك الحين يناير 2019).

بالنسبة لريتشارد بالإضافة إلى القيام بكل ما في وسعه لتمكين التسليم السلس في Orange ، فإن تركيزه ينصب على تبرئة اسمه ، حيث يعمل على استئناف قرار محكمة استئناف باريس.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Orange في بيان نشره لوسائل الإعلام قبل ساعات من استقالته: "الاتهامات بالتواطؤ في سوء استخدام الأموال العامة لا أساس لها من الصحة.

تابع:" لم تظهر أي عناصر جديدة في عملية الاستئناف هذه وأذكرك بأن المحكمة برأتني تمامًا في الدرجة الأولى. وخلال هذه العملية ، تحولت التهم من الاحتيال إلى التواطؤ بالاحتيال وبعد ذلك إلى تبرئتي الكاملة ، والآن إلى فصل التهمة بالتواطؤ في تهمة الاحتيال ، ولكن الحكم على تهمة جديدة بالتواطؤ في إساءة استخدام الأموال العامة، هذا أمر غير مفهوم تمامًا وظالم للغاية".

قال:" نفذت قرارًا وزاريًا بالذهاب إلى التحكيم الذي تحملت كريستين لاجارد المسؤولية الكاملة عنه وأدين بعد ذلك بالإهمال البسيط".