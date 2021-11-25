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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:10 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وسموحة فريق الأهلى - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

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أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادها لتأمين مباراة الأهلي مع سموحة، في الرابعة عصر اليوم الخميس، على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة صعبة على الفريقين، بسبب طموح الفريقين في الخروج بنتيجة إيجابية، ومواصلة عروضهما الطيبة بالدوري.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف المؤتمرات والملابس وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين الجماهير في المدرجات، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة وخلق أجواء آمنة للجميع.

جدير بالذكر أن الأهلي يسعى لتعويض خسارته أمام سموحة في الدور الثاني بالموسم الماضي، بعدما فاجأ الفريق السكندري بالفوز عليه بهدفين مقابل، وكانت من الأسباب التي ساهمت في خسارة الأهلي لقب الدوري بالموسم الماضي. وتذاع مباراة الأهلي وسموحة على مجموعة قنوات أون تايم سبورت باعتبارها الوكيل الحصري لنقل مباريات الدوري المصري.


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