اختتام تمرين عسكرى مشترك بين القوات البرية فى الإمارات والسعودية

أ.ش.أ

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك (المصير واحد)، الذي أقيم في الإمارات بين القوات البرية الإماراتية والسعودية.

وشهد ختام التمرين العسكري، اللواء الركن سعيد راشد الشحي قائد القوات البرية الإماراتي والفريق الركن فهد بن عبدالله المطير قائد القوات البرية الملكية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن التمرين يأتي في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، ويهدف إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية ورفع جاهزية الجيشين وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية.

وأشارت إلى أن التمرين عزز الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية؛ مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون الدفاعي المشترك، ويساهم بتعزيز الروابط العسكرية ورفع جاهزية الجيشين؛ لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.