اجتماع افتراضى بين وزراء خارجية الصين والهند وروسيا غدا الجمعة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان اليوم الخميس أن وزراء خارجية الصين وروسيا والهند- وانج يي وسيرجي لافروف وسوبرامانيام جايشانكار - سيجتمعون عبر الفيديو غدا الجمعة، لبحث عدد من القضايا الملحة.

وقال تشاو "في 26 نوفمبر، سيشارك وزير الخارجية الصيني وانج يي في اجتماع لكبار الدبلوماسيين من روسيا والصين والهند الذي سيعقد عبر الفيديو كونفرنس".

وأضاف -حسبما نقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية- ستناقش الأطراف بشكل خاص مكافحة جائحة الفيروس التاجي ، فضلا عن القضايا الإقليمية والعالمية الملحة.

وأضاف الدبلوماسي "خلال الاجتماع المقبل، تتوقع الصين تعزيز الاتصالات وتقوية الثقة المتبادلة والتوصل إلى توافق مع روسيا والهند ، وإرسال إشارة إيجابية إلى العالم