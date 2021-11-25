إقالة قائد شرطة النجف العراقية ومدير مكافحة المخدرات بعد أحداث الأربعاء

كتب محمد جمال

أصدر مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قرارا بإقالة قائد شرطة النجف ومدير مكافحة المخدرات في المحافظة.

و يقضي القرار بإقالة قائد شرطة النجف اللواء فائق آل فرعون، ومدير مكتب مكافحة المخدرات، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.



وكانت محافظة النجف شهدت، ليل الأربعاء، سقوط صاحب مقهى في منطقة المناذرية، على يد عنصر أمن ضمن قوة أمنية داهمت المكان.

يذكرأن، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس إحباط مخطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لاستهداف العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة -في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية- أن "اللواء 27 في الحشد الشعبي تمكن من ضبط ثلاثة مخابيء لوجستية لداعش تحوي مقذوفات حربية وصواريخ واعتدة كبيرة خلال 48 ساعة الماضية غربي العاصمة بغداد، فيما كانت العناصر الإرهابية تخطط لاستخدام تلك الأسلحة بتنفيذ هجماتها على أمن العاصمة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال عمليات أمنية استخبارية نفذتها قوة خاصة من اللواء في جزيرة الكرمة حيث نجحت خلالها من ضبط مخبأ كبير لعناصر داعش الإرهابية بالقرب من جسر الشيحة يضم كدسا للأعتدة الثقيلة والمتوسطة وقنابل هاون فضلا عن معدات لوجستية تعمل الزمر الإرهابية على ادخارها طوال المدة الماضية تحضيرا لعمليات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد حسب المعلومات".