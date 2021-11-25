إغلاق 5 ورش مخالفة خلال حملة بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق في محافظة الإسماعيلية، اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الواقعة على شوارع وطرق مدينة الإسماعيلية وتحديدًا حي ثالث، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحال التجارية وعدد من الورش.

وقامت حملة مكبرة بقيادة المحاسب محمود الصورى،رئيس حي ثالث بالإسماعيلية، بالتعاون من قوة شرطة قسم ثالث ومديرية أمن الإسماعيلية، بتنفيذ عدد من حالات الإزالة التعديات والصادر بحقها قرارات بالإضافة إلى مراجعة تراخيص المحال التجارية ومنافذ البيع وعدد من الورش.

وقال بيان لمحافظة الإسماعيلية، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ القرارات 315 لسنة 2021 و325 لسنة 2020، والقرار 250 لسنة 2021، بخصوص إزالة تاندات وجراجات وأكشاك مخالفة.

كما أسفرت الحملة عن إغلاق 5 ورش لمخالفة قواعد التشغيل، وعدم وجود تراخيص ومراجعة مساحة أحد الأكشاك بشارع صبري مبدي وإزالة كشك آخر ورفع 5 باعة جائلين، بالإضافة إلى تشميع محل "سوبر ماركت" ومغسلة لعدم وجود تراخيص مزاولة نشاط وكذلك إزالة جراج وغرفة بنيت بالمخالفة في حرم أحد العمارات السكنية.

كما تمت إزالة 10 تاندات مخالفة والتحفظ على عربات "كارو" لباعة الجائلين وذلك بإجمالي مساحات بلغت ألف متر مربع.

وقال محمود الصوري، رئيس حي ثالث بالإسماعيلية، إن الحملة تأتى في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشأن تنفيذ حملات الإزالات ضمن الموجة الـ 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

ومن جانبه شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضي الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أية تعد وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.





حملة لإزالة الإشغالات بالإسماعيلية

تشميع محل

أزلة التندات المخالفة

حملة لإزالة الإشغالات بالإسماعيلية

رئيس حى ثالث يضبط شيشة

تشميع محال تجارية

ضبط شيشة فى الحملة

حملة لإزالة الإشغالات بشواع الإسماعيلية

حملة لإزالة الإشغالات بالإسماعيلية