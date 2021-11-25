إدراج 10 شركات صينية على القائمة السوداء الأمريكية

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أوردت شبكة (سي.ان.بي.سي.) الأمريكية اليوم الخميس أن حكومة الولايات المتحدة قررت إدراج 10 شركات صينية على قائمتها السوداء للتجارة.



وأوضحت الشبكة الأمريكية أن تلك الخطوة تأتي بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية.



يأتي أحدث إجراء أمريكي بحق شركات صينية وسط توتر متزايد بين بكين وواشنطن في المسائل التجارية المختلفة.



بدورها، قالت السفارة الصينية في واشنطن إن الولايات المتحدة "تستخدم مفهوم الأمن القومي الجامع وتسيء استغلال سلطة الدولة لقمع وتقييد الشركات الصينية بكل السبل الممكنة".