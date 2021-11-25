إحالة 70 موظف بمدارس البحيرة للتحقيق خلال حملة رقابية للانضباط الإدارى

البحيرة - ناصر جودة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حملة مكبرة لتحقيق الانضباط الإدارى بالمدارس .



حيث تم المرور على 10 مدارس بالإدارة التعليمية برشيد، لمتابعة إلتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الإنضباط الإداري وهى مدارس "رشيد الاعدادية بنات - رشيد الثانوية بنات - ام المحسنين الابتدائية - عباس الطحان الثانوية المشتركة - محلة الأمير تعليم اساسي - ادفينا الابتدائية - ادفينا الاعدادية الجديدة بنات - مجمع حوض السرايا الرسمية للغات - علي الجارم الرسمية لغات - علي المغربي الاعدادية بالفترة المسائية "

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وأسفرت الحملة عن إحالة 30 من العاملين للتحقيق، بعدد 8 مدارس لاهمالهم فى العمل وتغيبهم بدون سند قانوني.



كما أسفرت تلك الحملة عن إحالة 40 موظف للتحقيق لتركهم العمل خلال المواعيد الرسمية.



من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمتابعة الإنضباط الإداري بكافة مدارس المحافظة،مشددا على أعمال النظافة والتعقيم داخل وخارج المدارس ومراجعة أعمال النظافة و الكهرباء والمياه وكذلك التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية فى هذا الشأن.











