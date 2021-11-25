أمين عام الأمم المتحدة: للتغلب على الأوبئة يجب تحقيق التغطية الصحية للجميع

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في رسالة له قبل اليوم العالمي للإيدز المقرر 1 ديسمبر: "على القيادات مكافحة الوصم، وضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة لإنهاء الوباء بحلول عام 2030".

وأشار جوتيريش: "لابد وأن نركز اهتمامنا على أوجه عدم المساواة التي تؤدي إلى الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية"، لافتا "لا يزال من الممكن القضاء على الوباء بحلول عام 2030، لكن هذا سيتطلب إجراءات مكثفة وتضامنا أكبر"، موضحًا أنه "اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا خطة جديدة جريئة لتسريع التقدم ، بما في ذلك أهداف جديدة لعام 2025."

ولفت جوتيريش " للتغلب على الإيدز - وبناء القدرة على الصمود ضد أوبئة الغد - نحتاج إلى عمل جماعي. ويشمل ذلك إحداث التغيير، ومكافحة الوصم، والقضاء على القوانين والسياسات والممارسات التمييزية والعقابية".

وأضاف: "يجب علينا أيضًا إزالة الحواجز المالية أمام الرعاية الصحية وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة الحيوية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع في كل مكان" موضحا " سيضمن ذلك الوصول المتكافئ إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والاختبار والعلاج والرعاية ، بما في ذلك لقاحات كوفيد-19 والخدمات".