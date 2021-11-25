أمريكا والناتو يبحثان نشاط روسيا العسكرى قرب أوكرانيا

أ ش أ

بحث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج تقارير عن نشاط عسكري روسي "غير عادي" بالقرب من أوكرانيا.

جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الالكتروني، اليوم الخميس في مكالمة هاتفية ناقش خلالها الجانبان جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الناتو المقرر انطلاقه في الفترة من 30 نوفمبر وحتى الأول من ديسمبر.

ومن جانبه، أعرب بلينكن عن تطلعه إلى اجتماع وزراء الخارجية في عاصمة لاتفيا، ريجا، والحوار حول كافة القضايا التي يواجهها الناتو.