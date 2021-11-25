اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكبر متحف مفتوح.. صحيفة إسبانية: طريق الكباش ينعش السياحة والاقتصاد المصرى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:19 م
أكبر متحف مفتوح.. صحيفة إسبانية: طريق الكباش ينعش السياحة والاقتصاد المصرى طريق الكباش
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة الأقصر لانطلاق حفل افتتاح طريق الكباش، وسط اهتمام عالمي وترقب في انتظار تلك الاحتفالية التي تشهد إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصربمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وقبل ساعات من انطلاق الحفل ، قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إنه "سيتم افتتاح طريق الكباش الضخم بعرض كبير يبهر العالم مثلما قامت مصر فى وقت سابق عندما نقلت المومياوات إلى متحف الحضارة المصرية، مضيفة أن هذا المشروع سينعش السياحة المصرية بشكل كبير، حيث إن الأقصر ستتحول إلى متحف مفتوح للجميع، وبذلك فإن الاقتصاد المصرى سيشهد انتعاشا أيضا فى الفترات المقبلة.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ14 عمودا بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ "طريق الكباش".

وتابعت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان "أكبر متحف فى الهواء الطلق.. الأقصر تعيد فتح الكباش"، أن هذا الطريق سيجعل الأقصر تبدو من أكبر المتاحف فى العالم.

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة: إن مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل  ترميم المئات من تماثيل أبي الهول والكباش الحجرية ، التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين ، بشق الأنفس على مر السنين من أجل ظهورها لأول مرة ،اليوم فى حدث عالمى يجذب أنظار العالم.

وبخلاف صحيفة لابانجورديا ، وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلكورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي ، ومن المقرر استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسةفي تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.


طريق الكباش

موعد حفل طريق الكباش

حفل افتتاح طريق الكباش

احياء طريق الكباش

محافظة الأقصر

نادر عباسي

نادر العباسي

المايسترو نادر عباسي

ممر الكباش

السياحة المصرية

الأقصر

موكب المومياوات الملكية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بالأغاني التراثية.. عمال معابد الكرنك يحتفلون بافتتاح طريق الكباش.. فيديو وصور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:58 م

"سكاى نيوز": افتتاح طريق الكباش حدث مهيب واحتفالية ضخمة.. فيديو

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:50 م

قبل ساعات من الحفل.. قناة NBC الأمريكية تعرض فيديو عن افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:07 م

CBS الأمريكية تسرد تاريخ طريق الكباش.. وتؤكد: مصر تحيى تقليدا عمره آلاف السنين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:25 م

ترقب وانتظار لحدث تاريخى.. 3 صحف عالمية تعلق على حفل افتتاح طريق الكباش

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:48 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة