اليوم السابع
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أعراض سرطان الكبد عديدة منها فقدان الوزن والضعف العام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 ص
أعراض سرطان الكبد عديدة منها فقدان الوزن والضعف العام سرطان الكبد
كتبت فاطمة خليل

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يعد الكبد أحد أكبر أعضاء الجسم، وله العديد من الوظائف المهمة التي تحافظ على صحة الإنسان، فهو يزيل المواد الضارة من الدم وينتج الإنزيمات والصفراء التي تساعد على هضم الطعام وتحويل الطعام إلى مواد ضرورية للحياة والنمو وسرطان الكبد، يحدث نتيجة نمو الخلايا غير المنضبط، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سرطان الكبد وعلاماته المبكرة، بحسب موقع ucsfhealth.

 وينشأ السرطان الأولي داخل الكبد وفي مراحله المبكرة يوجد فقط في الكبد لكن ينشأ سرطان الكبد الثانوي، المعروف أيضًا باسم السرطان النقيلي، في عضو آخر ، مثل القولون أو المعدة أو البنكرياس أو الثدي ثم ينتشر إلى الكبد نظرًا لوجود السرطان الثانوي في عضوين على الأقل ، فإن احتمالات العلاج محدودة أكثر من سرطان الكبد الأولي.

ويمكن أن يصيب سرطان الكبد الأولي أي شخص ، ولكنه يحدث بشكل متكرر عند الأشخاص المصابين بأمراض الكبد المتقدمة.

وسرطان الكبد هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا للوفاة من السرطان في جميع أنحاء العالم.

أعراض سرطان الكبد
 

قد يكون السرطان في الكبد أوليًا أو ثانويًا

 ينشأ السرطان الأولي داخل الكبد وفي مراحله المبكرة يوجد فقط داخل الكبد في مرحلة مبكرة ، قد لا يسبب سرطان الكبد الأولي أي أعراض على الإطلاق قد يؤدي المرض الأكثر تقدمًا إلى فقدان الشهية وفقدان الوزن والحمى والتعب والضعف.

سرطان الكبد الثانوي هو مصطلح يشير إلى السرطان الذي ينشأ في عضو آخر، مثل القولون والمعدة والبنكرياس والثدي، ثم ينتشر إلى الكبد. مع نمو السرطان ، قد يتطور الألم في الجزء العلوي من البطن على الجانب الأيمن وقد يمتد إلى الظهر والكتف.

مع المرض المتقدم تظهر علامات فشل الكبد والتي تشمل انتفاخ البطن والشعور بالامتلاء أو الانتفاخ واليرقان، وهي حالة يصبح فيها الجلد وبياض العينين أصفر والبول داكن.


سرطان الكبد

اعراض سرطان الكبد

علامات سرطان الكبد

اعراض سرطان الكبد المبكرة

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