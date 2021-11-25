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أسوشيتدبرس: افتتاح طريق الكباش ثانى احتفال "ساحر" تقيمه مصر لكنوزها الأثرية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:07 م
أسوشيتدبرس: افتتاح طريق الكباش ثانى احتفال "ساحر" تقيمه مصر لكنوزها الأثرية الرئيس السيسي فى احتفالية افتتاح طريق الكباش
كتبت: نهال أبو السعود

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انطلاقة تاريخية شهدها حفل افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، وسط اهتمام عالمي وترقب لفعاليات إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

 

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن طريق الكباش هو أحدث مشروع حكومي يتم تنفيذه لتسليط الضوء على الكنوز الأثرية في البلاد ويربط الممشى القديم - المعروف باسم شارع أبو الهول، ولكنه أُطلق عليه أيضًا طريق الكباش ومسار الآلهة - معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في ما كانت مدينة طيبة ، والتي كانت عاصمة مصر في العصور القديمة. . يُعتقد أنه كان الطريق الذي سلكه الحجاج لزيارة المعابد وتكريم الالهة.

 

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش  " .

 

وتابعت الوكالة في تقريرها أن الحفل هو ثاني حفل ساحر هذا العام لتكريم تراث مصر ففي أبريل استضافت الحكومة موكبًا بمناسبة نقل المومياوات الشهيرة من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى المتحف الذي تم تشييده حديثًا جنوب العاصمة المصرية.

 

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي   استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

 

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.

 

 

 


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