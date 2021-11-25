اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الخضروات فى سوق الجملة اليوم.. استقرار كافة الأصناف

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:00 ص
أسعار الخضروات فى سوق الجملة اليوم.. استقرار كافة الأصناف صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل أسعار الخضروات في السوق بالجملة اليوم استقرارها، وسجلت الطماطم 1.5 إلى 3.5 جنيه بالجملة، والبطاطس 2 إلى 5 جنيهات، البصل من 2 إلى 2.5 جنيه والكوسة من 2.5  إلى 5 جنيهات.

أسعار الملوخلية تسجل 1.5 إلى 3 جنيهات والخيار 3 إلى 5.5 للكيلو، والبامية من 5 إلى 5 جنيهات، البسلة من 5 إلى 8 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 5 جنيهات ، القلقاس من 3 إلى 6 جنيهات.

ويبلغ سعر الجزر سجل 2.5 إلى 3.75 جنيها، والفاصوليا 4 إلى 6 جنيهات والباذنجان من 2 إلى 3.5 جنيه والباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3 جنيهات، الفلفل الرومي من 3 إلى 5.5 جنيه، الفلفل الحامي من 2.5 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 8 إلى 14 جنيها.

الجوافة 4 إلى 7 جنيهات، التين البرشومي من 5 إلى 13 جنيها، الرمان من 4 إلى 7 جنيهات والفراوي من 10 إلى 20 جنيها، الكنتالوب من 4 إلى 7 جنيهات والمانجا من 15 إلى 25 جنيها والخوخ من 15 إلى 20 جنيها.

البرتقال يسجل 2 إلى 3.5 جنيه واليوسفى من 3 إلى 6 جنيهات، العنب الكرمسن من 17 إلى 21 جنيها، العنب الرومس من 6 إلى 9 جنيهات، التفاح المستورد من 17 إلى 23 جنيها، التفاح الجولدن من 17 إلى 19 جنيها، التفاح السورى واللبنانى من 12 إلى 18 جنيها، البلح السمانى من 4 إلى 7 جنيهات، البلح الزغلول 5 إلى 8 جنيهات، البلح السيوى 20 جنيها.


أسعار الخضروات

أسعار الفاكهة

سعر الخضار

سعر الفاكهة

أسعار الخضروات اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة