أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 8.5 جنيه.
- البصل الأبيض 4 جنيهات.
- البسلة 10 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
- الكوسة بـ 6 جنيهات.
- الجزر بـ 7 جنيهات.
- الخيار بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
- الباذنجان العروس 6 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
- الليمون بـ 8 جنيهات.
- الجوافة 9 جنيهات.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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