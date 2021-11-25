اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:32 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات خضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‎‏‎‏‎‏‎‏‎
‎‏‎وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-
 
‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.
‎‏‎- البطاطس 8.5 جنيه.
‎‏‎- البصل الأبيض 4 جنيهات.
‎‏‎- البسلة 10 جنيهات.
‎- البصل الأحمر بـ 4 جنيهات.
‎‏‎- الكوسة بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الجزر بـ 7 جنيهات.
‎‏‎- الخيار بـ 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 6 جنيهات.
‎‏‎- الباذنجان العروس 6 جنيهات.
‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه.
‎‏‎- الفلفل الألوان 17.5 جنيه.
‎‏‎- الليمون بـ 8 جنيهات.
‎- الجوافة 9 جنيهات.
‎- بلح بارحى 34 جنيها.
- ‎‏‎‏‎‏‎كمثرى لبنانى 25 جنيها.
‎‏- تفاح أحمر إيطالى 28 جنيها.
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أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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