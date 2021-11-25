أخبار مصر.. الرئيس السيسى يتفقد المناطق المتضررة من السيول فى أسوان

نشر اليوم السابع خلال السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد المناطق المتضررة من السيول فى أسوان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة..



الرئيس السيسى يتفقد المناطق المتضررة من السيول فى أسوان



بث تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة من تقديم هشام عبد التواب، عن تفاصيل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس، بالمواطنين المتضريين من السيول، واستمع إليهم.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية، ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة، وكان أيضا استمع الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة فى قرية غرب أسوان.

التخطيط: ارتفاع معدل نمو الربع الأول لأعلى مستوى خلال 20 عاما بنسبة 9.8%



قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر انتهجت سياسة حكيمة لمواجهة أزمة كورونا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه ببعض الأشياء المهمة منها سير عجلة الاقتصاد واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، مضيفة أن جائحة كورونا أثرت على حركة التجارة العالمية، ولكن مصر كانت مستعدة لهذه الأزمة.

7 معلومات عن الخائن محمد عويس بعد تأييد إعدامه بقضية اغتيال الشهيد مبروك



رفضت محكمة النقض، الطعون المقامة من المتهمين المدانين بقضية أنصار بيت المقدس، وتأييد حكم إعدام محمد عويس و21 آخرين، من عناصر تنظيم بيت المقدس الإرهابي، الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا، في اغتيال محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، وارتكاب 54 عملية إرهابية أخرى في ربوع البلاد، مع إلزام المتهمين بدفع 198 مليونا و700 ألف جنيه للدولة، وأيدت المحكمة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين.

شبورة كثيفة وشوائب وارتفاع حرارة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الثلاثاء



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

الأرصاد: ارتفاع الحرارة لـ30 درجة الأسبوع المقبل..اعرف آخر توقعات الطقس



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم الخميس، سيكون هناك ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 5 درجة مئوية، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر من اليوم الخميس، حتى منتصف الأسبوع المقبل وتصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 30 درجة مع ذروة هذا الارتفاع.

معابد الكرنك تتألق بالأفواج السياحية والتطوير قبل حفل طريق الكباش.. لايف وصور



قدم تليفزيون اليوم السابع بثاً مباشراً، اليوم الخميس، مع الدكتور الطيب غريب، مدير معابد الأقصر، بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش العظيم.





فلكيا.. غرة شهر شعبان يوم الجمعة 4 مارس 2022



يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعـة والدقيقة 35 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من رجـب 1443 هـجريا الموافق 2022 / 3 / 2 م ( يوم الرؤية ) .

نص قانون الحكومة بشأن"المنشآت الفندقية والسياحية" المعروض أمام "النواب"



ينشر "اليوم السابع" بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا علي تمهيداً لمناقشته.