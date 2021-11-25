آخر الأعمال التنفيذية لتطوير محيط الأهرامات.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة العقارات غير الآمنة بمنطقة سن العجوز ب نزلة السمان بمحيط أهرامات الجيزة، بالتزامن مع تسكين قاطنيها بمساكن حضارية بديلة بمنطقة الإسكان البديل بحدائق أكتوبر، تمهيدا لتطوير المنطقة بالكامل، حيث حققت محافظة الجيزة مراحل متقدمة في أعمال الإزالة وجارى الاستكمال لحين الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي المحددة.





وتشمل خطة التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة إزالة المنطقة العشوائية الملاصقة للهرم، وتسكين الأهالى بوحدات مفروشة بالقرب من الأهرامات، مساحة الوحدة 90 مترا تقريبا، جرى تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 2.2 مليار جنيه لتحصل كل أسرة على شقة مفروشة بالكامل. وتشمل خطة التطوير الجارى تنفيذها بالمنطقة إزالة المنطقة العشوائية الملاصقة للهرم، وتسكين الأهالى بوحدات مفروشة بالقرب من الأهرامات، مساحة الوحدة 90 مترا تقريبا، جرى تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات وهيئة المجتمعات العمرانية بتكلفة 2.2 مليار جنيه لتحصل كل أسرة على شقة مفروشة بالكامل.

وتنفذ المحافظة مشروع أسطبلات حضارية للخيل، مقام على مساحة 18 ألف متر، وتشمل المرحلة الأولى إقامة 4 مجمعات خرسانية تكفى لإيواء 220 حصانا، ومجهزة على أكمل وجه روعى فيها كافة المعايير البيئية وتشمل إقامة المظلات اللازمة للإقامة والمبيت ووحدات الطعام والشراب ووحدات للأطباء البيطريين ودورات المياه وغرف للإدارة، وينفذ المشروع تحت إشراف مديرية الإسكان بالمحافظة.



ويشمل مخطط تطوير المنطقة إنشاء غرف فندقية على مساحة من المنطقة الجارى إخلاؤها، وبعد إخلاء المنطقة بالكامل سيجرى تنفيذ مسح أثرى للمنطقة بالكامل للكشف عن الجبانات القديمة والكشف عن معبد الوادى ومدينة العمال الموجودين تحت المنطقة، ومن المتوقع الكشف عن بعض الجبانات بالمنطقة.