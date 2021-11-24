اليوم السابع
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6 مسنين يطالبون الدنمارك بتعويضهم عن سنين لم يروا فيها عائلتهم بسبب تجربة اجتماعية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 05:13 م
6 مسنين يطالبون الدنمارك بتعويضهم عن سنين لم يروا فيها عائلتهم بسبب تجربة اجتماعية ميت فريدريكسن
كتبت: هناء أبو العز

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يسعى ستة من سكان جرينلاند الأصليين الذين تم إرسالهم إلى البر الرئيسي للدانمرك كأطفال كجزء من تجربة اجتماعية للحصول على تعويض من الدولة الدنماركية، بعد فشل التجربة.

وقد بدأت التجربة عام 1951، حين  تم فصل 22 طفلاً من أطفال الإنويت عن عائلاتهم وتم نقلهم إلى الدنمارك، ووُعدوا بحياة أفضل وتعليم باللغة الدنماركية لتشكيل النخبة المستقبلية في جرينلاند.

وكانت جرينلاند مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، قبل أن تحصل تدريجيًا على وضع الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي.

وطلب ستة من الناجين ، الذين بلغوا السبعينيات من العمر ،  لكل منهم 33600 يورو كتعويض في رسالة إلى رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن.

وقال محاميهم مادس برامينج لصحيفة بوليتيكن اليومية: "لقد فقدوا حياتهم العائلية ولغتهم وثقافتهم وشعورهم بالانتماء، مضيفًا: هذا انتهاك لحقهم في الحياة الخاصة والعائلية وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".

ويقول برامينج إنه سيرفع دعوى قضائية إذا لم ترد الحكومة في غضون أسبوعين.

في الدنمارك، حُرم الأطفال من الاتصال بأقاربهم، وعندما عادوا إلى وطنهم وضعوا في دار للأيتام رغم أنهم لم يكونوا أيتاماً، ولم ير الكثير منهم عائلاتهم مرة أخرى.

وكانت  رئيس الوزراء الدنماركي قد أصدرت اعتذارًا رسميًا وقالت فريدريكسن "لا يمكننا تغيير ما حدث. لكن يمكننا تحمل المسؤولية والاعتذار لمن كان ينبغي أن نعتني بهم لكننا فشلنا في القيام به".

لكن وفقًا لوزير الشؤون الاجتماعية ، لم يكن القصد من الاعتذار بالضرورة أن يؤدي إلى تعويض مالي.


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