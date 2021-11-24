اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

3 إجراءات لتغيير تعاقد الغاز الطبيعى.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 08:00 ص
3 إجراءات لتغيير تعاقد الغاز الطبيعى.. تعرف عليها توصيل الغاز للمنازل
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير تعاقد الغاز الطبيعى والشقة عليها نزاع قضائى وكانت تلك الإجراءات كالتالي ..

- يتقدم المستفيد بطلب لشركه الغاز الموجودة بالمنطقة.

2- يتم عمل معاينة على الطبيعة.

3- يتم العرض على الشئون القانونية في حالة الشقة ملك ورثة يتقدم أحد الورثة بتحرير عقد غاز مع إحضار إعلام ورثة وتنازل جميع الورثة لأحدهم ويتم أخذ موافقة الشئون القانونية

يذكر أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل حقق من نتائج غير مسبوقة فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات موضحا ً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى بما أدى الى زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية الى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، حيث أن 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة .


الغاز الطبيعي

توصيل الغاز للمنازل

غاز المنازل

تغيرر تعاقد الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كيف استطاع السـوق العالمي للغاز استرداد عافيته بقوة خلال الربع الثالث من 2021؟

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:00 ص

تفاديا لحدوث الخسائر بالأرواح والممتلكات.. أهم الإجراءات عند اكتشاف تسريب للغاز.. سرعة إبلاغ شركة الغاز عن طريق الخط الساخن.. غلق محبس الغاز.. عدم التعامل مع أى مصدر للكهرباء بالفتح أو الغلق.. فتح منافذ التهوية

السبت، 20 نوفمبر 2021 05:00 م

إصلاحات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس كلمة السر فى تجاوز تحديات قطاع الطاقة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 11:10 ص

توقيع مذكرة تفاهم بين بتروجت وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الإماراتية

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:57 م

البترول: التعاون المثمر مع شلمبرجير يفتح آفاقا جديدة لتطوير الأداء فى المشروعات

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 12:56 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة