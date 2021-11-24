3 إجراءات لتغيير تعاقد الغاز الطبيعى.. تعرف عليها

كتبت - مروة الغول

عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها لتغيير تعاقد الغاز الطبيعى والشقة عليها نزاع قضائى وكانت تلك الإجراءات كالتالي ..

1 - يتقدم المستفيد بطلب لشركه الغاز الموجودة بالمنطقة.

2- يتم عمل معاينة على الطبيعة.

3- يتم العرض على الشئون القانونية في حالة الشقة ملك ورثة يتقدم أحد الورثة بتحرير عقد غاز مع إحضار إعلام ورثة وتنازل جميع الورثة لأحدهم ويتم أخذ موافقة الشئون القانونية

يذكر أن المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل حقق من نتائج غير مسبوقة فى اطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات موضحا ً أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى بما أدى الى زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية الى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، حيث أن 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع فى معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة .