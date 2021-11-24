23 لجنة تتابع صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية فى الإسماعيلية

الإسماعيلية – السيد فلاح

أصدر المهندس إسماعيل العطار، مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية والمهندس على غنيم، مدير عام الشئون الزراعية تعليمات لمتابعة سير صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة.

وقال بيان لمديرية الزراعة بالإسماعيلية، إنه تم تشكيل 23 لجنة من المتابعة والشئون الزراعية والإدارات الزراعية للمرور على جميع جمعيات الائتمان بدائرة المحافظة لمتابعة انتظام سير صرف الأسمدة بهذه الجمعيات حيث كانت أول انطلاقة لمرور اللجان على الجمعيات لجنة برئاسة المهندس إسماعيل العطار، مدير عام الزراعة والمهندس على غنيم، مدير عام الشئون الزراعية وقامت بالمرور على جمعيتى نفيشة وأبو شحاته بدائرة مركز الإسماعيلية.

وقال مدير عام مديرية الزراعة بالإسماعيلية، إن ذلك ذلك فى اطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة متابعة انتظام منظومة صرف الأسمدة الأزوتية الشتوية بجميع المحافظات وأصدرت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة تعليمات بضرورة تشكيل لجان لمتابعة صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية.