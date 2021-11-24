11 معلومة عن خطة التأمين الطبي لفعاليات افتتاح طريق الكباش الجديد بالأقصر

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر، في إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين والمشاركين في هذا الحدث التاريخي الذي تشهده مصر يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري.

"اليوم السابع" يستعرض في تحليل معلوماتي تفاصيل خطة التأمين الطبي لفعاليات "افتتاح طريق الكباش الجديد" بمحافظة الأقصر.

1- تشمل توفير كافة الخدمات الطبية والوقائية والإسعافية لجميع المشاركين في فعاليات الافتتاح.

2- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

3- تخصيص نقاط تمركز الخدمات الطبية العاجلة بمحيط منطقة الاحتفالات.

4- توفير 18 سيارة إسعاف مجهزة، و2 لانش إسعاف نهري لتقديم الخدمات الطارئة خلال الاحتفالات.

5- تخصيص 4 عيادات متنقلة تضم تخصصات (باطنة، قلب، جراحة، عظام)، وتوزيعها على الطرق الرئيسية بمدينة الأقصر، والمناطق المستضيفة لفعاليات الافتتاح.

6- تخصيص 5 مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر بطاقة 644 سريرًا، لاستقبال أي حالات مرضية.

7- توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، وأكياس الدم ومشتقاته.

8- تجهيز فريق للانتشار السريع بهدف التدخل وتقديم الدعم السريع في حالة حدوث أي طارئ.

9- التأكد من حصول القادمين من الخارج على شهادة معتمدة للقاح فيروس كورونا أو تحليل "pcr" سلبي.

10- تزويد الحجر الصحي بمطاري القاهرة والأقصر بدفعة من كواشف الفحص السريع لفيروس كورونا (ID NOW)، و(Rapid AntigenTest).

11- تخصيص نقاط تضم فرقا طبية بمداخل منطقة الاحتفالية، للقيام بإجراء اختبارات الكشف السريع لفيروس كورونا.