وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير مستشفى القنطرة غرب المركزى

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، يرافقه الدكتور محمد عفيفي، مدير إدارة الدعم الفني والمتابعة بالمديرية، أعمال تطوير مستشفى القنطرة غرب المركزي، وذلك لتذليل أي معوقات أو عقبات، والوقوف علي نسبة أخر مستجدات ماتم من أعمال التطوير، استعدادا لتجهيزها وتشغيلها قريبا، لتقديم خدمات طبية لائقة ومتميزة للمواطنين.

وقال بيان لمديرية الصحة بالإسماعيلية، إن الدكتور علي حطب، قدم اقتراح بنقل الخدمات المقدمة بالمستشفي القديم والعيادات الخارجية مؤقتا لمكان أخر، وذلك لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتم تطبيق الاقتراح لنقله لمركز القنطرة غرب الطبي، حيث تم الانتهاء من تطويره وتسليمه إداريا، وذلك لضمان استمرارية العمل وعدم توقف الخدمة الطبية التي تقدم للمواطنين، حيث ان المستشفي القديم بها قسم للطوارئ يستقبل حوالي 300 حالة يوميا، بالإضافة الي 8 عيادات خارجية تستقبل حولي 1300 حالة يوميا، ومبني للغسيل الكلوى يستقبل حولي 39 حالة يوميا، لن يتم نقله في الفترة الحالية، ومدرسة تمريض بها 3 فصول سيتم مخاطبة المحافظة لنقلها لأحد الأماكن الخدمية بالقنطرة غرب.

كما تفقد وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، مركز طبي القنطرة غرب، وذلك للتأكد من تجهيزه لاستقبال خدمات المستشفي المركزي مؤقتا، وتبين ان المركز مجهز بالكاملة وجاهز لاستقبال المرضي، كما تم المرور علي مركز طبي أبوخليفة وذلك للوقوف علي وضع المركز الحالي والتأكد من دخول المركز للتشغيل التجريبي وعدم وجود أي معوقات او عقبات للتشغيل حيث ان المركز يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، علي مدار اليوم.

وأكد الدكتور علي حطب، على استمرار المرور الدوري على جميع المنشآت الطبية بالمحافظة، وذلك للتأكد من تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لأهالي محافظة الإسماعيلية، والتأكد من وجود الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكداً أنه تم إعداد فرق من الإدارات المختلفة بمديرية الصحة على أعلى مستوى للمرور ومتابعة انتظام العمل في المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية.

وشدد الدكتور علي حطب، على جميع الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، الالتزام بحسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، منوهًا بمتابعته بصفة دورية لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين على تلك المنشآت الطبية.

وجاء ذلك في حضور الدكتور طارق العنتبلي مدير إدارة التخطيط، ومديرة ادارة تمريض المديرية، والمهندسة مرة هلالي مديرة الإدارة الهندسة، ومدير إدارة القنطرة غرب، ومدير إدارة الدعم الفني بالمديرية، ومدير إدارة التحكم بالعدوى.

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية