وكيل "زراعة الشرقية" يتابع منظومة توزيع الأسمدة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قام المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة ب الشرقية يرافقه المهندس سمير إبراهيم راشد مدير عام المتابعة بالمرور علي الجمعيات الزراعية بمركز الزقازيق "جمعية الشوبك – الطاهرة"، للوقوف ومراجعة رصيد الأسمدة ومدى توفر هذه الأسمدة بالجمعيات ومعاينة كيفية صرف السماد بواسطة كارت الفلاح، واستخدام التابلت عن طريق مدير الجمعية وتفقد مخازن تلك الجمعيات وراجع الأرصدة علي الطبيعة.

وشكل وكيل وزارة الزراعة بالشرقية 27 لجنة لمتابعة عملية صرف الأسمدة بجميع مراكز المحافظة وتذليل أى عقبات أمام المزارعين، وتم التنبيه من على جميع مديرى الجمعيات بتسهيل صرف الأسمدة للمزارعين للموسم الشتوى لحين الانتهاء من منظومة الكارت الذكى.

وفى مجال حماية الأراضى، تم التنبيه بضرورة التصدى بكل حزم لأي تعدى على الأرض الزراعية وعدم ترك المخالفة تتطور حيث إنه لن يسمح بوجود أى تعدى وأن تتم الإزالة الفورية فى المهد بالاشتراك مع مجالس المدن والوحدات المحلية والشرطة، وفى حالة وجود أى معوقات يتم تحديد المتسبب وعمل مذكرة بالأسباب التي أدت إلى تطور المخالفة مشفوعة بالمستندات لأى جهة متقاعسة، ولن يسمح لأى إدارة ترك أى مخالفة وسيتم إحالة مسئول الحماية ومدير الإدارة ومشرف الحماية بالمديرية إلى الشئون القانونية.