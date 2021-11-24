اليوم السابع
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وكيل "تموين المنوفية" يعلن تحرير 169 مخالفة متنوعة لردع جشع التجار

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 09:21 ص
وكيل "تموين المنوفية" يعلن تحرير 169 مخالفة متنوعة لردع جشع التجار ضبطيات تموينية - ارشيفية
المنوفية -محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، أنه قد تم تحرير 169 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .
 
وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضر ما بين مواصفات وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعلان ومزاولة النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لبيع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا.
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقيه.
 
وتابع: كل مايشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم، وذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشن حملات تموينية علي مختلف منشآت بيع وعرض المواد الغذائية والسلع التموينية والمخابز ومستودعات المواد البترولية للتصدي لأية مخالفات أو محاولات التلاعب في السوق.
 
 وأشار إلى أن كل إدارة  تشن حملات يومية على  الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية وذلك لردع جشع التجار .
 
وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على عمل المخابز يومى السبت والجمعة.

 


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