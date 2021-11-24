اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية اليابانى: لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن زيارتى إلى الصين

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 12:44 م
وزير الخارجية اليابانى: لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن زيارتى إلى الصين وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقبل دعوة نظيره الصيني وانج يى لزيارة الصين رسميًا.
 
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اتخذ موقفًا حذرًا مؤخرًا بشأن هذا الطلب، حيث لا يزال البلدان على خلاف حول قضايا الأراضي وحقوق الإنسان.
 
وأضاف هاياشي أنه "لم يتم اتخاذ أي ترتيبات" بخصوص زيارته للصين، بعد أن وجه وانج الدعوة خلال محادثتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.
 
من جانبه، قال ماساهيسا ساتو، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالحزب، إنه "توقيت حساس للغاية"، وذلك على الرغم من أن اليابان والصين ستحتفلان بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل، مضيفًا أنه يجب التعامل مع الطلب بعناية.

وزير الخارجية اليابانى

الصين

الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم

حقوق الإنسان

يوشيماسا هاياشى

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