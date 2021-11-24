وزير الخارجية اليابانى: لم يتم اتخاذ أى قرار بشأن زيارتى إلى الصين

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقبل دعوة نظيره الصيني وانج يى لزيارة الصين رسميًا.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اتخذ موقفًا حذرًا مؤخرًا بشأن هذا الطلب، حيث لا يزال البلدان على خلاف حول قضايا الأراضي وحقوق الإنسان.

وأضاف هاياشي أنه "لم يتم اتخاذ أي ترتيبات" بخصوص زيارته للصين، بعد أن وجه وانج الدعوة خلال محادثتهما الهاتفية الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال ماساهيسا ساتو، النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي ورئيس قسم الشؤون الخارجية بالحزب، إنه "توقيت حساس للغاية"، وذلك على الرغم من أن اليابان والصين ستحتفلان بالذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينهما العام المقبل، مضيفًا أنه يجب التعامل مع الطلب بعناية.