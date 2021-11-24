وزير الاتصالات: لن نقبل المساس بحقوق المستخدمين فى صفقة فودافون

كتبت هبة السيد

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه لن يتم المساس بحقوق المستخدمين فى صفقة فودافون مصر.

وأضاف الوزير - فى تصريحات صحفية له على هامش إطلاق شركة klayyTech لتكنولوجيا المعلومات - أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات دوره تنظيما فى إطار العلاقات الدائرة بين الشركات.

وكانت مجموعة فودافون العالمية عن أعلنت مؤخرا عن موافقتها على نقل حصتها البالغة 55% فى فودافون مصر إلى مجموعة فودافون المحدودة "فوداكوم"، وهى الشركة التابعة لها فى جنوب إفريقيا.

وفيما يخص فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أية شبكات لا سلكية أخرى تصل نسبتها إلى 10%، أكد الوزير أن القرار يشجع التصنيع المحلى ويساهم فى انضباط السوق وتشجيع الشركات الجادة التى تعمل فى السوق المصرى.

وأوضح الوزير أن هناك أعمال تشاركية مع الوزارات كافة في إطار انتقال وتدريب العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من تنفيذ 2200 برج محمول في إطار مشروع حياة كريمة موزعة في مختلف المحافظات المصرية، فيما تم الانتهاء فعليا من تنفيذ 1300 برج محمول حاليا.