وزير الإعلام اليمنى يدعو إلى ممارسة أقصى الضغوط السياسية على جماعة الحوثى

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طالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بالضغط السياسي على جماعة الحوثي، مضيفا أن حديث قياداتها عن تصعيد عسكري ضدها تأكيد على انكسار مخططاتها.



وأضاف الإرياني- على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية"- أن هذا الحديث مثير للسخرية والشفقة، إضافة إلى كونه تأكيدا على انكسار مخططاتها، وهزائمها المذلة، وحالة الهلع والخوف التي تنتابها.



وتابع "اليمنيون والعالم كله بات يدرك موقف جماعة الحوثي الرافض للسلام، وتقويضها كل جهود التهدئة ووقف إطلاق النار، ومضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري وبالأخص في جبهات محافظة مأرب، واستمرار هجماتها الإرهابية على الأعيان المدنية في المناطق المحررة والجارة".



وقال الإرياني: "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي مطالبون بإدراك هذه الحقائق، وتقديم دعم حقيقي للحكومة الشرعية في معارك استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، وممارسة أقصى الضغوط السياسية على جماعة الحوثي، وفرض العقوبات المشددة على قياداتها".