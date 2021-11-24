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وزيرة الخارجية الليبية تشدد على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021 10:40 م
وزيرة الخارجية الليبية تشدد على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش
كتب: أحمد جمعة

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ركزت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، اليوم، الأربعاء، في مناقشات مع لجنة شؤون الايفاد للخارج على ضرورة عودة من انتهت مدة عمله بالخارج، وأصدرت الوزيرة تعليماتها بضرورة أن تواصل اللجنة أعمالها دون توقف حتى الانتهاء من استكمال مهامها وفي أقرب وقت .

 

وأكدت الوزيرة الليبية خلال هذا الاجتماع على أهمية دور اللجنة ونتائج أعمالها في الرقي بمستوى عمل السفارات والبعثات الليبية بالخارج من خلال اختيارها للعناصر الكفؤة التي ستشغل الوظائف ببعثاتنا بالخارج .

 

ووجهت وزيرة الخارجية الليبية في هذا الخصوص بضرورة وأهمية التقيد بأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .

 

وفيما يتعلق بموضوع تسكين الموظفين التابعين للوزارة في الحكومتين السابقتين، فقد شددت على ضرورة استكمال هذه الإجراءات وفقا للقوانين المعمول بها، والانتهاء من إعداد لوائح الاسبقية واتمام اجراءات التسكين على ضوئها.

 

 


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